Bolsas da Europa fecham sem direção com IA em foco, balanços e inflação nos EUA

As bolsas europeias encerraram a sexta-feira, 13, sem uma direção única, à medida que os investidores avaliavam os temores sobre os impactos da inteligência artificial (IA) nas empresas financeiras e de tecnologia, preocupações que continuam a repercutir em Wall Street. Enquanto isso, a temporada de balanços corporativos avança no continente e influencia ativos. Dados de inflação dos EUA, que vieram abaixo das previsões, também chamaram a atenção dos mercados.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,42%, a 10.446,35 pontos, acumulando quase 0,74% de alta na semana. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,20%, a 24.903,39 pontos, e também teve elevação de 0,74% na semana. Em Paris, o CAC 40 recuou 0,35%, a 8.311,74 pontos, e alta de 0,46% na semana. Em Lisboa, o PSI 20 recuou 0,30%, a 8.998,95 pontos, e alta de 1,22% na semana. Em Madri, o Ibex 35 teve queda de 1,25%, a 17.672,40 pontos, e de 1,5% na semana. O FTSE MIB teve queda de 1,71% em Milão, a 45.430,62 pontos, e baixa de cerca de 1% na semana. As cotações são preliminares