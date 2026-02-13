Bolsas da Ásia fecham em baixa após tombo em NY e antes de feriado do ano-novo chinês

São Paulo, 13/02/2026 - As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta sexta-feira em baixa, um dia após Wall Street sofrer robustas perdas em meio a uma liquidação de ações de tecnologia e antes do feriado do ano-novo lunar na China.

O índice japonês Nikkei caiu 1,21% em Tóquio, a 56.941,97 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,28% em Seul, a 5.507,01 pontos, depois de renovar máxima histórica no pregão anterior, e o Hang Seng teve perda de 1,72% em Hong Kong, a 26.567,12 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram quedas de 1,3% a 2%, com um tombo no setor de tecnologia diante de temores relacionados aos impactos da inteligência artificial (IA) em várias indústrias.

Na China continental, o Xangai Composto recuou 1,26%, a 4.082,07 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,05%, 2.680,39 pontos, antes do feriado do ano-novo lunar, que manterá as bolsas locais fechadas até o dia 23.

Também por causa do ano-novo chinês, o mercado de Taiwan não opera desde ontem. O de Hong Kong terá meio pregão na segunda-feira (16) e ficará fechada nos três dias seguintes. A bolsa de Seul, por sua vez, só voltará a operar no dia 19 devido ao feriado de ano-novo na Coreia do Sul.