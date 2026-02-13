Bessent diz que Trump terá decisão final sobre possível redução de tarifas sobre metais

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que eventuais mudanças nas tarifas sobre metais ainda estão em avaliação e que a decisão final caberá ao presidente dos EUA, Donald Trump. Segundo ele, houve conversa pela manhã com o representante de Comércio (USTR), Jamieson Greer, para discutir o tema, e "veremos se haverá uma redução" das medidas. Sobre a China, Bessent destacou brevemente, em entrevista à CNBC nesta sexta-feira, 13, que os EUA "não querem se desvincular, querem reduzir riscos", sem dar mais detalhes.

Na área fiscal, Bessent contestou projeções do Escritório de Orçamento do Congresso (CBO), que estimam déficits de US$ 1,9 trilhão em 2026 e de US$ 3,1 trilhões em 2036. "Eu fico com o mercado, não com o CBO", disse, argumentando que o mercado de Treasuries permanece "calmo" porque o governo está "arrumando a casa fiscal".