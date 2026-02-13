Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC comunica incidente com dados de chaves Pix do Agibank

BC comunica incidente com dados de chaves Pix do Agibank

Informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

O Banco Central do Brasil informou um incidente de segurança envolvendo dados de clientes do Agibank S.A. relacionados a chaves Pix

Foram expostos apenas dados cadastrais, sem risco de movimentação financeira ou acesso a contas

O problema ocorreu devido a falhas pontuais nos sistemas do banco, e os clientes afetados serão notificados pelo próprio Agibank

O Banco Central afirmou que investigará o caso, poderá aplicar sanções e comunicou o fato por compromisso com a transparência

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 13, que houve uma ocorrência de incidente de segurança com dados de clientes do banco Agibank S.A. O fato foi relacionado a chaves Pix, mas não foram expostas informações que permitam movimentação bancária ou que exponham dados bancários, de acordo com a autoridade monetária.

"As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", diz nota do BC. A ocorrência se deu por conta de falhas pontuais nos sistemas do Agibank.

A autarquia também informa que as pessoas que tiveram os dados vazados serão notificadas pelo banco responsável, sem nenhum contato do BC ou de instituições participantes.

O BC disse também no comunicado que foram adotadas medidas para apurar detalhadamente o ocorrido e que serão aplicadas sanções de acordo com a regulação vigente.

"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", completou a autoridade monetária.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar