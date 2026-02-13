BC da Rússia corta juros em 50 pontos-base, a 15,5%, e promete avaliar mais reduções

O Banco Central (BC) da Rússia reduziu sua taxa básica de juros em 50 pontos-base, para 15,5% ao ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 13. Em comunicado, o BC russo avaliou que a economia continua a retomar uma trajetória de crescimento equilibrado e que os indicadores subjacentes do crescimento atual dos preços não sofreram alterações consideráveis. Com a dissipação do efeito de "fatores pontuais", a desinflação deverá prosseguir, previu a instituição.

"O Banco da Rússia avaliará a necessidade de um novo corte na taxa básica de juros em suas próximas reuniões, dependendo da sustentabilidade da desaceleração da inflação e da dinâmica das expectativas inflacionárias", disse, acrescentando que o cenário base prevê que a taxa básica média de juros se situe entre 13,5% e 14,5% ao ano em 2026, permanecendo restritiva.