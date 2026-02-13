Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Applied Materials eleva lucro no 1º trimestre fiscal com crescente demanda por computação de IA

Applied Materials eleva lucro no 1º trimestre fiscal com crescente demanda por computação de IA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Applied Materials registrou um lucro maior no primeiro trimestre fiscal, à medida que a demanda por computação de inteligência artificial (IA) aumenta. A fabricante de equipamentos para semicondutores anunciou na quinta-feira, 12, um lucro de US$ 2,03 bilhões, ou US$ 2,54 por ação, no trimestre encerrado em janeiro, em comparação com US$ 1,19 bilhão, ou US$ 1,45 por ação, no ano anterior.

Excluindo certos itens pontuais, o lucro ajustado por ação foi de US$ 2,38, superando os US$ 2,21 previstos por analistas, de acordo com a FactSet.

A receita caiu 2%, para US$ 7,01 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam uma receita de US$ 6,87 bilhões.

A Applied Materials espera que a receita no trimestre atual seja de US$ 7,15 bilhões a US$ 8,15 bilhões. A empresa prevê um lucro ajustado por ação na faixa de US$ 2,44 a US$ 2,84. Wall Street projeta uma receita de US$ 7,01 bilhões no segundo trimestre e um lucro ajustado por ação de US$ 2,28.

Os resultados da empresa foram impulsionados pela aceleração dos investimentos da indústria em computação de IA, disse o CEO Gary Dickerson. A necessidade de chips de maior desempenho e mais eficientes em termos de energia está impulsionando as taxas de crescimento para memória e embalagem, afirmou ele.

Dickerson acrescentou que o negócio de equipamentos para semicondutores da Applied Materials crescerá mais de 20% neste ano calendário. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar