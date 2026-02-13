ANP extingue contrato e PetroReconcavo tem 180 dias para descomissionar campo Juriti

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) decidiu por unanimidade extinguir a concessão da PetroReconcavo no campo de Juriti, na bacia do Recôncavo, Bahia. Segundo a diretora e relatora do processo, Symone Araújo, só houve produção no campo em um único mês, apesar do prazo de 12 meses concedido para retomada da atividade ou transferência dos direitos para outra operadora.

Em 2024, a ANP notificou a empresa para que retomasse a produção em até 12 meses ou transferisse o ativo.