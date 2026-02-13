Alemanha avalia financiamento de fundo de minerais críticos, diz ministro das Finanças

O ministro das Finanças da Alemanha, Lars Klingbeil, afirmou que o governo avalia formas de financiar um fundo voltado a matérias-primas críticas e indicou que ainda não há decisão sobre eventual flexibilização das regras fiscais para viabilizar a iniciativa. "Ainda não decidimos, mas sabemos que precisamos de dinheiro para isso", disse à Bloomberg TV às margens da Conferência de Segurança de Munique. Segundo ele, a Alemanha já iniciou no ano passado um debate para reforçar a resiliência em relação a minerais críticos e cadeias de suprimento, com aporte de recursos públicos. "Começamos isso na Alemanha no ano passado. Eu destinei muito dinheiro como ministro das Finanças para nos tornar mais resilientes nessa questão", afirmou.

Klingbeil ressaltou que a vulnerabilidade na área de matérias-primas não é apenas um problema industrial, mas também de segurança. "Não é bom para a nossa indústria, mas também não é bom para a nossa segurança se formos vulneráveis na questão de materiais críticos e cadeias de suprimento", declarou.