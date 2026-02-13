117 unidades bancárias fecham entre 2022 e 2026 no Ceará, aponta Sindicato

117 unidades bancárias fecham entre 2022 e 2026 no Ceará, aponta SindicatoBradesco é o campeão de extinção de unidades, mas Sindicato dos Bancários no Estado (Seeb-CE) lista encerramentos também no Itaú e no Santander
O sistema bancário no Ceará passa por uma drástica redução da rede física nos últimos quatro anos, totalizando o encerramento de 117 locais de atendimento entre 2022 e 2026, segundo dados do Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE).
A aceleração do movimento foi maior no ano passado. Enquanto em 2022 foram 20 unidades desativadas, em 2023 foram cinco, passando para 25 em 2024, e saltando para 62 até o fim de 2025. Neste ano, já tem duas previstas para não existir mais.
A reestruturação atinge tanto a Capital quanto o Interior, agora com mais força, impulsionada pela migração dos serviços para os canais digitais.
Muitos dos encerramentos se deram em Posto Avançado de Atendimento (PAA) e Posto de Atendimento Bancário (PAB), em endereços que geralmente correspondem ao prédio da Prefeitura Municipal ou ao centro comercial principal de cada município
Conforme o presidente do Seeb-CE, José Eduardo Rodrigues Marinho, grandes instituições como Itaú Unibanco, Santander e Bradesco lideram esse processo.
O Itaú e o Santander concentram os encerramentos em Fortaleza. O Bradesco, que possuía uma ampla rede de varejo, e tem a maior quantidade de fechamentos, vinha seguindo a mesma lógica, mas anunciou recentemente mais unidades no Interior.
Na avaliação de Marinho, os avisos de encerramento se dão em prazos mínimos, cuja mobilização do sindicato acaba por ser prejudicada.
“O Bradesco saiu atrás da digitalização dos processos. Normalmente, mesmo tendo folha de pagamento, mesmo tendo negócios com os municípios, mesmo tendo agências na Capital e no Interior, o Bradesco vem sendo o campeão de fechamento de agências e de postos onde as pessoas podem ser atendidas.”
Para o sindicalista, o fechamento de unidades vem sendo realizado indiscriminadamente, com a criação de locais de atendimentos em farmácias, padarias, mercantis, obrigando o consumidor a se deslocar mais e a ter apenas uma opção de autoatendimento, sem serviço de bancários. É o caso da alternativa ofertada de Bradesco Express no Interior.
“Tem municípios, inclusive, que o Bradesco é o único banco e, mesmo assim, fecha. (…) E nem todo mundo tem internet de qualidade, tem app, tem celular para poder se autoatender. Até porque uma boa parte do nosso público ainda carece de uma certa informação digital”, acrescentou.
Conforme Marinho, em audiência pública realizada com entidades empresariais e parlamentares, o sindicato expôs que quando uma população deixa de ser atendida no local em que está, mais de 50% do comércio local padece.
“Se a pessoa vai a uma agência e retira o recurso, ela normalmente gasta ali perto do local onde ela saca o benefício, saca seu dinheiro, saca sua subsistência. Se elas fazem esse deslocamento, têm um risco maior de deslocamento, as economias locais não sobrevivem da mesma forma, as microeconomias ficam abaladas”, complementou.
Se há queixa pelo lado dos bancários e consumidores, as instituições financeiras justificam a medida pela mudança no perfil do consumidor. O Bradesco afirma que 98% de suas operações ocorrem atualmente por canais digitais, motivando a transformação de agências em “unidades de negócio” ou a unificação de postos.
O Santander reforça que a quase totalidade das operações já é remota, mas que mantém o atendimento via aplicativo, internet banking e especialistas que visitam clientes-empresa in loco.
Como alternativa à ausência física, o Bradesco aponta o uso do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários em estabelecimentos comerciais.
Já o Itaú Unibanco reforçou que adota estratégia focada em experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada, frisando que cerca de 97% das transações de pessoas físicas já acontecem pelos canais digitais.
Isso, segundo a empresa, redefine também o papel da rede física, que “continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado.” (Colaborou Maria Clara Moreira)
Veja a íntegra das notas dos bancos
Bradesco diz que 98% das operações são pelos canais digitais
“O Bradesco tem promovido algumas mudanças em seu modelo de atendimento, transformando parte de suas agências em unidades de negócio. Este é um processo que vem sendo adotado há algum tempo, visto que atualmente 98% do total de operações feitas pelos clientes do banco acontecem por meio dos canais digitais. Dentro desse processo, algumas agências passam por uma adequação do seu tamanho físico e outras por uma unificação.
Os clientes são redirecionados para agências próximas à região e continuam tendo acesso aos principais serviços bancários através das unidades do Bradesco Expresso, rede de correspondentes bancários do banco disponíveis em estabelecimentos comerciais e que funcionam em horário ampliado ao das agências, além dos canais digitais do Bradesco, pelo aplicativo e internet banking.”
Santander frisa que acompanha o comportamento dos clientes
“O Santander informa que o encerramento das atividades em algumas agências faz parte da reestruturação da rede de atendimento, acompanhando a mudança de comportamento dos clientes, que já realizam quase a totalidade de suas operações remotamente, por meio dos canais digitais.
Clientes Santander podem continuar utilizando os serviços normalmente via aplicativo, internet banking, telefone, chat, além das demais lojas da rede física do Banco. Saques e depósitos, entre outras transações, podem ser realizados também nos terminais da rede Banco24Horas. O time de especialistas do Banco também segue visitando clientes-empresa in loco.”
Itaú Unibanco diz que 97% das operações são digitalmente
“O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia. Cada vez mais, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.
Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.”
Lista de fechamentos do Bradesco no Ceará
Fortaleza
As unidades fechadas na Capital eram, em sua maioria, postos em órgãos públicos ou empresas. As siglas são para Posto Avançado de Atendimento (PAA) e Posto de Atendimento Bancário (PAB)
2022
- PAA - Urbano Messejana
- PAB - Guararapes Confecções S/A
- PAB - PGJ - Procuradoria Geral de Justiça
2023
- PAB - São Gerardo Urbano
- PAA - Francisco Sá - Ufort
- PAB - Confecções Guararapes S/A
- PAB - Justiça Federal (1ª Instância)
- PAA - Junta Comercial
2024
- PAA - B. Conjunto Ceará Urb.
- PAA - B. Fátima Urb.
- PAB - B. José Walter Urb.
- PAA - B. Messejana Urb.
- PAA - B. Parangaba Urb.
- PAA - Detran Urb.
- PAB - Bombeiros
- PAB - Agefis
- PAB - IJF (Instituto José Frota)
- PAB - Sefin
- PAB - Sepog
- PAB - Sesec
Interior
2023
- Morada Nova: PAA Morada Nova Urb.
- Piquet Carneiro: PAA Piquet Carneiro
- Redenção: Pref. de Redenção
- Uruburetama: PAA Uruburetama
- Iracema: PAA Iracema
2024
- Abaiara: PAA Abaiara
- Acarape: PAA Acarape
- Cariús: PAA Cariús
- Chaval: PAA Chaval
- Graça: PAA Graça
- Groaíras: PAA Groaíras
- Ibaretama: PAA Ibaretama
- Irauçuba: PAA Irauçuba
- Itapipoca: PAA Itapiúna (Unidade Dilly Nordeste)
- Jaguaretama: PAA Jaguaretama (Prefeitura Jaguaretama)
- Morada Nova: PAA Morada Nova
- Nova Russas: Pref. Nova Russas
- Pacoti: PAA Pacoti
- Pindoretama: PAA Pindoretama
- Quixeré: PAA Quixeré
- São Gonçalo do Amarante: PAA São Gonçalo (Pecém)
2025
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Araripe
- Banabuiú
- Barro
- Baturité
- Cariré
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Fortim
- General Sampaio
- Guaiúba
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Icapuí
- Ipueiras
- Itapiúna
- Jucás
- Madalena
- Milha
- Miraíma
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Mulungu
- Orós
- Paramoti
- Penaforte
- Pereiro
- Porteiras
- Potiretama
- Santana do Acaraú
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Tarrafas
- Tejuçuoca
- Tururu
- Umirim
Fechamentos no Santander
- 2022: 1 unidade
- 2023: 0 unidade
- 2024: 9 unidades
- 2025: 7 unidades.
Fechamentos no Itaú
- Centro
- Floriano Peixoto
- Barão de Studart
- Praia do Futuro
- Praça Portugal
- Francisco Sá
- Pontes Vieira
- Rio Branco
- Avenida
- Gomes de Matos
- Santos Dumont
- Maracanaú Cidade Nova
- São Gerardo - vai fechar em março/2026
- Pacajus - vai fechar em abril/2026
Fonte: Seeb-CE