XP: Thiago Maffra e José Berenguer se tornarão detentores de direitos de voto na XP Control LLC

A XP informou nesta quinta-feira, 12, que, como parte de transição de liderança planejada, os executivos seniores Thiago Maffra e José Berenguer deverão se tornar detentores de direitos de voto na XP Control LLC (ControlCo). Após a conclusão, eles se juntarão à entidade controladora da XP, com Guilherme Dias Fernandes Benchimol, Fabricio Cunha de Almeida e Guilherme Sant'Anna. Em paralelo, Bruno Constantino Alexandre dos Santos, Bernardo Amaral Botelho e Gabriel Klas da Rocha Leal deixarão de ser sócios da ControlCo. O processo de saída envolve a aquisição pela controladora das participações acionárias com direito a voto por eles detidas, em troca de dinheiro e ações ordinárias Classe A da XP.

Com a operação, Constantino deixará imediatamente de ser sócio da ControlCo, enquanto Botelho e Klas permanecerão como sócios sem direito a voto. Os três permanecerão como membros do conselho de administração da XP.