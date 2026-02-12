Volume de serviços prestados recua 0,4% em dezembro ante novembro, revela IBGE

O volume de serviços prestados caiu 0,4% em dezembro ante novembro, resultado maior que a mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1%, com intervalo entre uma retração de 1,0% a uma alta de 0,6%. Os dados sobre serviços foram divulgados na manhã desta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com dezembro de 2024, houve avanço de 3,4% em dezembro, já descontado o efeito da inflação. Neste caso, o resultado foi quase em linha com a mediana que era de avanço de 3,5%, com previsões que iam de elevação de 2,5% a 4,6%.