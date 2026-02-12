Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas de moradias usadas nos EUA caem 8,4% em janeiro ante dezembro

Autor Agência Estado
Agência Estado
As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 8,4% em janeiro ante dezembro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 3,91 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quinta-feira, 12.

O resultado ficou muito aquém da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam uma alta de 5,6%, ao ritmo anual ajustado de 4,105 milhões.

O economista-chefe da NAR, Dr. Lawrence Yun, disse que a queda das temperaturas abaixo do normal no período e a precipitação acima do normal em janeiro tornam mais difícil do que o usual avaliar o motivo da redução brusca.

