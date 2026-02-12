USTR: EUA e Taiwan finalizam acordo comercial e tarifas para a ilha passam de 20% para 15%

O Representante Comercial dos EUA (USTR), Jamieson Greer, assinou nesta quinta-feira, 12, a formalização do acordo de comércio recíproco entre os Estados Unidos e Taiwan, baixando a taxa tarifária da ilha de 20% para 15%. A redução inclui o segmento de semicondutores.

Segundo documento publicado pelo USTR, Taiwan eliminará tarifas sobre quase todos os produtos americanos. A ilha ainda se comprometeu a aumentar significativamente as compras de produtos dos EUA de 2025 a 2029, incluindo US$ 44,4 bilhões em gás natural liquefeito e petróleo bruto, US$ 15,2 bilhões em aeronaves civis e US$ 25,2 bilhões em equipamentos de rede elétrica e geradores, equipamentos marítimos e de fabricação de aço.