Unilever amplia lucro em 2025 e prevê avanço próximo de 4% nas vendas subjacentes este ano

A Unilever registrou lucro líquido de 6,2 bilhões de euros em 2025, 2,9% maior do que o resultado do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12.

Já o faturamento anual da multinacional anglo-holandesa caiu 3,8% no ano passado, a 50,5 bilhões de euros. Apenas no quarto trimestre, o faturamento somou 12,6 bilhões de euros, com queda de 2,7%.