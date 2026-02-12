Taxas de juros ficam estáveis após serviços e antes de leilão de prefixados

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 12, com viés de baixa, em meio à queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries e após a pesquisa de serviços ter mostrado recuo maior do que o esperado em dezembro.

O mercado fica à espera dos leilões de prefixados do Tesouro, às 11h. "Dada a volatilidade recente e a percepção de uma digestão mais lenta dos volumes ofertados anteriormente, esperamos que o Tesouro Nacional reduza o size. Um volume próximo a US$ 700 mil de DV01 risco para o mercado tende a ser bem recebido e deve evitar maiores pressões na curva", avalia em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.