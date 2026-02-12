Serviços operam 0,4% aquém do patamar recorde de novembro de 2025, afirma IBGE
O setor de serviços operava em dezembro em patamar 0,4% abaixo do pico alcançado em novembro, quando estava em nível recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Os Serviços prestados às famílias estavam 5,5% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em nível recorde em dezembro de 2025.
Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 1,4% abaixo do ápice de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar 4,7% aquém do recorde de março de 2023. O segmento de Outros serviços estava 14,8% aquém do auge de janeiro de 2012.