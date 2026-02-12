Serviços operam 0,4% aquém do patamar recorde de novembro de 2025, afirma IBGE

O setor de serviços operava em dezembro em patamar 0,4% abaixo do pico alcançado em novembro, quando estava em nível recorde na série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os Serviços prestados às famílias estavam 5,5% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os serviços de informação e comunicação operavam em nível recorde em dezembro de 2025.