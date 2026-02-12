Safra de frutas frescas no Ceará deve chegar a 1.946.445 t

A safra de frutas frescas do Estado deve aumentar 6,55% em relação a de 2025 / Crédito: Aurélio Alves

Resumo A produção de frutas frescas no Ceará em 2026 deve chegar a 1,9 milhão de toneladas, representando uma alta de 6,55% ante 2025

A safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no estado deve crescer 39,42%, totalizando 547.372 toneladas

O setor de ração animal projeta um salto de 43,06%, enquanto a colheita de frutos secos deve subir 12,62%

A horticultura e o grupo de tubérculos e raízes também preveem crescimento, com este último superando 1 milhão de toneladas

Frutos com rendimentos em mil devem registrar redução na produção de 0,93% e 11,66%, respectivamente. A primeira estimativa para a produção de frutas frescas no Ceará em 2026 é de 1.946.445 toneladas (t). O resultado, caso seja alcançado, representará um aumento de 6,55% em relação à safra obtida em 2025 (1.826.720 t).

A projeção para o desempenho do Estado, inclusive, está maior do que a primeira perspectiva divulgada no ano passado, que era de 1.945.626 t, 0,04%. Com isto, a área em produção ou intencionada ao plantio de frutas frescas para 2026 totaliza 366.204 hectares (ha), maior 1,01% que a 1ª estimativa de 2025 (362.546 ha), e maior 1,13% que a área efetivamente colhida no ano (362.130 ha). Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado entre o período de 16 de dezembro a 15 de janeiro, e foram divulgados nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor Conforme as informações do LSPA, neste grupo, foram analisados 44 produtos, dos quais, na comparação com a primeira estimativa de 2025, 37 apresentaram variação na expectativa de produção, sendo 27 positivas e 10 negativas. Os produtos da lavoura permanente cuja área em produção aumentou para 2026, comparando-se com aquelas previstas em janeiro de 2025 são:

Cereais, leguminosas e oleaginosas O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 25 produtos, se destacou. A estimativa é de que a safra desses alimentos no Ceará seja de 547.372 t, 39,42% maior do que a do ano passado (392.602 t). Assim, a área total intencionada ao plantio desses produtos para 2026 totaliza 950.847 ha, maior 0,87% que a extensão cultivada em 2025 (942.613 ha). Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo