Safra de frutas frescas no Ceará deve chegar a 1.946.445 t

Safra de frutas frescas no Ceará deve chegar a 1,94 mi toneladas em 2026A estimativa é a primeira para a safra do Ceará em 2026 e faz parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do IBGE
A primeira estimativa para a produção de frutas frescas no Ceará em 2026 é de 1.946.445 toneladas (t). O resultado, caso seja alcançado, representará um aumento de 6,55% em relação à safra obtida em 2025 (1.826.720 t).
A projeção para o desempenho do Estado, inclusive, está maior do que a primeira perspectiva divulgada no ano passado, que era de 1.945.626 t, 0,04%.
Com isto, a área em produção ou intencionada ao plantio de frutas frescas para 2026 totaliza 366.204 hectares (ha), maior 1,01% que a 1ª estimativa de 2025 (362.546 ha), e maior 1,13% que a área efetivamente colhida no ano (362.130 ha).
Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado entre o período de 16 de dezembro a 15 de janeiro, e foram divulgados nesta quinta-feira, 12 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Conforme as informações do LSPA, neste grupo, foram analisados 44 produtos, dos quais, na comparação com a primeira estimativa de 2025, 37 apresentaram variação na expectativa de produção, sendo 27 positivas e 10 negativas.
Os produtos da lavoura permanente cuja área em produção aumentou para 2026, comparando-se com aquelas previstas em janeiro de 2025 são:
- Abacate irrigado
- Açaí irrigado
- Acerola de Sequeiro
- Acerola irrigada
- Cacau irrigado
- Cajá de Sequeiro
- Ciriguela de Sequeiro
- Fruta-de-conde de Sequeiro
- Goiaba de Sequeiro
- Goiaba irrigada
- Laranja de Sequeiro
- Laranja irrigada
- Limão de Sequeiro
- Limão irrigado
- Manga de Sequeiro
- Manga irrigada
- Maracujá de Sequeiro
- Maracujá irrigado
- Pedúnculo do Caju (Anão) de Sequeiro
- Pedúnculo do Caju (Anão) irrigado
- Pitaia irrigada
- Tangerina de Sequeiro
- Tangerina irrigada
- Uvas para suco irrigadas
Já, os produtos da lavoura temporária de curta duração cuja intenção de plantio aumentou para 2026, são: Melancia irrigada, melão irrigado e morango irrigado.
Além da projeção da plantação de frutas frescas, outras culturas agrícolas também são analisadas no levantamento.
Cereais, leguminosas e oleaginosas
O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, composto por 25 produtos, se destacou. A estimativa é de que a safra desses alimentos no Ceará seja de 547.372 t, 39,42% maior do que a do ano passado (392.602 t).
Assim, a área total intencionada ao plantio desses produtos para 2026 totaliza 950.847 ha, maior 0,87% que a extensão cultivada em 2025 (942.613 ha).
No cenário nacional, a previsão é de um novo recorde ocorra na série histórica para a produção da soja no ano, com a produção total do grupo podendo chegar a 342,7 milhões de toneladas.
O montante, mesmo que não alcance o registrado em 2025 (346,1 milhões de toneladas), quando houve recorde na produção, deverá se manter próximo, diminuindo apenas 1%.
O resultado, caso concretizado, segundo o gerente do LSPA, Carlos Barradas, será devido ao desempenho da soja no País.
“A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2026 está aproximando-se do recorde da safra de 2025, estando turbinada pela produção da soja, que é recorde da série histórica do IBGE. Até o momento, as condições climáticas estão beneficiando as lavouras da primeira safra”, explicou.
E complementou: “O aumento das áreas de plantio e o clima benéfico na maior parte das unidades da federação produtoras são os responsáveis pelo sucesso da safra brasileira de grãos neste ano”.
Frutos secos
Outra cultura analisada pelo IBGE é a de frutos secos, constituída de três tipos de castanhas-de-caju: castanha-de-caju (anão) sequeiro, castanha-de-caju (anão) irrigada e castanha-de-caju (comum).
O grupo, na passagem do ano, deve registrar um aumento de 12,62% na produção, passando de 69.283 t, em 2025, para 78.029 t, em 2026.
O valor esperado, entretanto, é menor do que o que havia sido projetado em janeiro do ano passado (79.968 t), com uma diferença de 2,42%.
Frutos com rendimento em mil
Quando se olha para frutos com rendimento expresso em mil, composto por seis itens, a perspectiva, de 582.987 mil frutos, é inferior ao alcançado no ano passado (588.456 mil frutos). A diferença é de 0,93%.
Tubérculos e raízes
Também formado por seis produtos, tubérculos e raízes, calcula uma produção de 1.038.250 t, 9,6% maior, se comparado com a safra obtida em 2025 (1.148.541 t).
Horticultura
A pesquisa ainda evidencia que na horticultura, grupo de 12 itens, a produção de 2026 deve ser de 474.324 t, representando um aumento de 5,09% na comparação anual (451.345 t).
Ração animal
Por último, a ração animal, grupo com oito produtos, projeta uma safra de 2.666.789 t, num acréscimo de 43,06% em relação à obtida no ano anterior (1.864.149 t).
Outros produtos
Afora estes grupos, têm-se os outros produtos, com 10 itens, que tiveram uma produção em 2025 de 566.653 t, montante, que conforme o estudo, deve diminuir 11,66%, chegando a 500.582 t.