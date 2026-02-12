S&P Global revisa perspectiva para Cosan para negativa e reitera ratings 'BB'
A S&P Global revisou de estável para negativa a perspectiva da nota 'BB' da Cosan. A ação de rating vem na esteira da crise envolvendo a Raízen, joint venture da Cosan com a Shell que teve a sua classificação rebaixada para CCC+ na segunda-feira, 9.
"A perspectiva negativa reflete a possibilidade de rebaixamento da Cosan devido a incertezas sobre a estrutura de capital da Raízen e como isso poderia afetar a Cosan, especialmente em termos de percepção e confiança do mercado. A perspectiva também reflete nossa visão de padrões de governança mais fracos, relacionados às políticas pouco claras da Raízen", afirmou a S&P.
Ainda assim, a classificadora vê como limitados os impactos imediatos na Cosan da potencial reestruturação da dívida da Raízen.
"A Cosan não é garantidora de nenhuma das dívidas da Raízen e anunciou recentemente a amortização antecipada de suas notas seniores não garantidas de 2029, 2030 e 2031, que incluíam cláusulas de inadimplência cruzada. A dívida remanescente da Cosan, incluindo a dívida do mercado local e o título perpétuo, não possui cláusula de inadimplência cruzada. Portanto, acreditamos que as chances de uma aceleração de pagamento de dívida no nível da Cosan são remotas", diz a S&P.
