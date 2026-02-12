Restaurant Brands International tem lucro de US$ 113 milhões no 4º tri de 2025
A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, registrou lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 113 milhões no quarto trimestre de 2025, abaixo do ganho de US$ 259 milhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12.
Em termos ajustados, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 0,96, ligeiramente acima do consenso de US$ 0,95 de analistas consultados pela FactSet.
Já a receita avançou para US$ 2,47 bilhões no trimestre, de US$ 2,3 bilhão um ano antes, também vindo acima do consenso da FactSet, de US$ 2,41 bilhões.