Restaurant Brands International tem lucro de US$ 113 milhões no 4º tri de 2025

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, registrou lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 113 milhões no quarto trimestre de 2025, abaixo do ganho de US$ 259 milhões apurado em igual período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12.

Em termos ajustados, o lucro por ação entre outubro e dezembro foi de US$ 0,96, ligeiramente acima do consenso de US$ 0,95 de analistas consultados pela FactSet.