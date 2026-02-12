Reino Unido: produção industrial cai 0,9% em dezembro ante novembro

A produção industrial do Reino Unido caiu 0,9% em dezembro ante novembro de 2025, segundo dados publicados nesta quinta-feira, 12, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço de 0,3% no período. Na comparação anual, a produção industrial britânica registrou alta de 0,5% em dezembro, de acordo com o ONS.