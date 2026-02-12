Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Queda das commodities instiga correção do Ibovespa apesar de alta de futuros em NY e de Vale

Autor Agência Estado
A despeito do viés positivo dos índices futuros de ações das bolsas de Nova York na manhã desta quinta-feira, 12, o Ibovespa cai, corrigindo parte do ganho de 2,03% na véspera. A queda ecoa ainda o declínio moderado de cerca de 0,50% do petróleo no exterior e de 0,20% no preço do minério de ferro em Dalian, na China.

Há instantes, o principal indicador da B3 acentuou o ritmo de desvalorização perdendo a marca dos 189 mil pontos da abertura na máxima (189.694,21 pontos, com variação zero).

O recuo é limitado pela alta dos índices futuros de ações em Nova York e valorização de 0,70% em Vale, que divulga balanço após fechamento da B3, e cujas expectativas são de reversão de prejuízo para lucro no final de 2025.

"O Índice da B3 vem de um período de tendência de alta, rompeu a resistência dos 183, 184 mil pontos, tocou ontem pela primeira vez 190 mil pontos intradia. Quando tem esse movimento, é natural ficar mais lateralizado", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

Às 11h02, o Ibovespa caía 0,415, aos 188.924,87 pontos, ante recuo de 0,53%, na mínima em 188.701,42 pontos.

O mercado abre digerindo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), enquanto espera os pedidos semanais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, investidores avaliam balanços já informados como os de Banco do Brasil e Ambev. Após o fechamento da B3, destaque é o resultado trimestral da mineradora Vale.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o volume de serviços prestados caiu 0,4% em dezembro ante novembro. O resultado ficou maior do que a mediana das estimativas encontrada na pesquisa feita pelo Projeções Broadcast, de queda de 0,1% (de recuo de 1,0% a alta de 0,6%). No fechado de 2025 como um todo, houve alta de 2,8% - em linha com a mediana.

Os dados reforçam a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) iniciará o ciclo de recuo da Selic em março, com a maioria das apostas em queda de 0,50 ponto porcentual na taxa, que está em 15,00% ao ano.

Ontem, o Ibovespa encerrou em alta de 2,03%, aos 189.699,12 pontos pela primeira vez, após ter alcançado marca inédita de 190 mil pontos na máxima. O avanço continua sendo motivado pelo fluxo internacional. Ainda, a alta refletiu a pesquisa eleitoral Genial/Quaest, mostrando que a diferença entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na disputa para a Presidência em 2026 em eventual segundo turno diminuiu.

"No Brasil, persiste o quadro benigno, impulsionado pelos fluxos estrangeiros positivos. Até o dia 10, ingressaram liquidamente mais de R$ 30 bilhões de recursos externos na B3, sendo quase R$ 5 bilhões apenas em fevereiro", ressalta em nota Silvio Campos Neto, economista sênior e sócio da Tendências Consultoria.

Às 11h15, o Ibovespa caía 0,15%, aos 189.5,19,58 pontos. As ações do Banco do Brasil subiam 3,29%. O BB encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 5,742 bilhões, queda de 40% em relação a igual período de 2024, mas alta de 51% ante o terceiro trimestre. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) fechou o quarto trimestre em 12,4%, de 8,4% no terceiro trimestre deste ano e 20,8% há 12 meses.

Em relação ao balanço da Vale do quarto trimestre de 2025, instituições consultadas pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperam que a empresa alcance lucro de US$ 2,277 bilhões, revertendo o prejuízo de US$ 694 milhões registrado no período final de 2024.

