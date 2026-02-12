Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em 2025, aponta IBGE

Autor Agência Estado
Quatro das cinco atividades de serviços registraram avanços em 2025 em relação a 2024, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume do setor de serviços teve uma alta de 2,8%, a quinta taxa anual positiva consecutiva.

Houve crescimento em informação e comunicação (5,5%), serviços profissionais, administrativos e complementares (2,6%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%) e serviços prestados às famílias (1,1%).

O segmento de outros serviços registrou queda de 0,5%.

