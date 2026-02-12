Produção de motos sobe 11% e tem melhor janeiro desde 2008, aponta Abraciclo

A produção de motos teve crescimento de 11% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo o maior volume para o mês desde 2008. No mês passado, foram montadas 184,4 mil motocicletas, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 12, pela Abraciclo, a associação das montadoras instaladas no polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada a maior produção do veículo.

Na comparação com dezembro, mês de paradas nas fábricas por férias coletivas de fim de ano, a alta foi de 42,2%.