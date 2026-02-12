Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Produção de motos sobe 11% e tem melhor janeiro desde 2008, aponta Abraciclo

Produção de motos sobe 11% e tem melhor janeiro desde 2008, aponta Abraciclo

Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A produção de motos teve crescimento de 11% em janeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo o maior volume para o mês desde 2008. No mês passado, foram montadas 184,4 mil motocicletas, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 12, pela Abraciclo, a associação das montadoras instaladas no polo industrial de Manaus (AM), onde está concentrada a maior produção do veículo.

Na comparação com dezembro, mês de paradas nas fábricas por férias coletivas de fim de ano, a alta foi de 42,2%.

"O primeiro mês do ano confirmou as expectativas para o segmento em 2026. Janeiro foi um mês bastante positivo, com produção plena nas fábricas, diferentemente de dezembro, período em que as associadas adotaram férias coletivas", comentou o presidente da Abraciclo, Marcos Bento.

A entidade prevê a produção de 2,07 milhões de motos neste ano. Se confirmado, será uma alta de 4,5% na comparação com 2025.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar