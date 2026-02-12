Principais bolsas da Europa operam em alta, com foco em balanços; Siemens salta mais de 6%

São Paulo, 12/02/2026 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam balanços de uma série de grandes empresas da região, incluindo Siemens e AB InBev.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,45%, a 624,37 pontos.

A Siemens figurava entre os destaques positivos, com salto de 6,3% de sua ação em Frankfurt, após a gigante de engenharia alemã melhorar o guidance de lucro para este ano.

A AB InBev, por sua vez, subia 2,4% em Bruxelas, após divulgar alta de 5% no Ebitda ajustado anual.

Em Paris, a Hermès (+1,5%) agradou com seus últimos resultados trimestrais, impulsionando outras empresas de artigos de luxo como Kering (+1%) e LVMH (+0,3%).