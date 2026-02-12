PIB do Reino Unido cresce 0,1% no 4º trimestre ante os 3 meses anteriores

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,2% no período. Na comparação anual, o PIB britânico teve expansão de 1% entre outubro e dezembro. Neste caso, a projeção da FactSet era também de ganho maior, de 1,2%.