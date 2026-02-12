Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem 5 mil, para 227 mil

Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram 5 mil na semana encerrada em 7 de fevereiro, a 227 mil, informou nesta quinta-feira, 12, o Departamento do Trabalho. Analistas ouvidos pela FactSet esperavam uma queda a 226 mil.

O total de solicitações da semana anterior foi revisado ligeiramente para cima, de 231 mil para 232 mil.