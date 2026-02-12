OCDE: taxa de desemprego do grupo se mantém estável em 5% em dezembro

A taxa de desemprego da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 5% em dezembro de 2025, tendo permanecido nesse nível ou ligeiramente abaixo desde abril de 2022, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira, 11. Na comparação mensal, o desemprego permaneceu inalterado em 22 dos 32 países com dados disponíveis. Houve queda em sete países e alta no Canadá, Colômbia e Coreia do Sul. México e Japão registraram taxas iguais ou inferiores a 3,0%, enquanto Espanha (10%) e Finlândia (10,3%) continuaram com desemprego de dois dígitos.

Na União Europeia (UE), a taxa ficou estável em 5,9%, e na zona do euro, em 6,2%, próximas às mínimas históricas. Fora da área do euro, a taxa permaneceu estável nos sete países com dados disponíveis. Enquanto isso, estimativas preliminares de janeiro mostram queda de 0,3 ponto no Canadá, a 6,5%, e estabilidade nos Estados Unidos, em 4,3%.