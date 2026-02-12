Nordeste concentra 27% das vagas criadas no Brasil em 2025

No Ceará, o saldo de empregos formais em 2025 foi de 49 mil vagas / Crédito: FERNANDA BARROS

Resumo O Nordeste criou 347.940 empregos em 2025, com alta de 6,3%. A região teve o segundo melhor saldo do país, com 27,2% do total nacional

O Ceará registrou 49 mil novas vagas, impulsionadas por serviços, comércio e construção, embora tenha caído 11% em relação a 2024

O setor de serviços foi o motor regional, com 192.807 vagas. O desempenho reflete a resiliência econômica e investimentos locais. A região Nordeste encerrou 2025 com saldo positivo de 347.940 novos postos de trabalho formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado é fruto da diferença entre 3.762.087 admissões e 3.414.147 desligamentos registrados entre janeiro e dezembro.

O desempenho representa 27,2% de todo o saldo nacional, colocando o Nordeste como a segunda região com melhor resultado no País. Em comparação com 2024, houve crescimento de 6,3% na geração de ocupações formais. Os números foram analisados pelo Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), vinculado ao Banco do Nordeste (BNB). Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Para a pesquisadora Hellen Cristina Rodrigues Saraiva Leão, o cenário é favorável à economia regional.

“Os dados apresentados trazem um panorama muito positivo para o Nordeste no cenário econômico de 2025, especialmente quando contrastados com a desaceleração observada em outras regiões, como o Sudeste”, avalia. O Sudeste, que registrou o maior saldo em números absolutos (504.972 vagas), apresentou queda de 34,5% em relação ao resultado de 2024. Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO No Ceará, o saldo de empregos formais em 2025 foi de 49 mil vagas. Apesar de positivo, o resultado indica redução de 11% na comparação com o ano anterior.

Serviços lideram geração de empregos No Estado, os setores que mais contribuíram para o saldo positivo foram Serviços (22.255 vagas), Comércio (9.509) e Construção (9.486). Conforme a pesquisadora, o Nordeste manteve um ritmo diferenciado de crescimento mesmo em um ano marcado por desaceleração nacional. Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor O saldo brasileiro em 2025 foi de 1,27 milhão de novos postos de trabalho, representando diminuição de 23,7% em relação a 2024.