MME abre consulta pública sobre propostas de planos Decenal e Nacional de energia para o País

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta quinta-feira, 12, que divulgará para consulta pública as minutas dos relatórios do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 (PDE 2035) e do Plano Nacional de Energia 2055 (PNE 2055).

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União e diz que as contribuições sobre os documentos poderão ser feitas no portal da Pasta ao longo de 30 dias.