Merz refuta apoio a eurobônus conjunto após encontro informal com líderes europeus
O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que não apoia a emissão de um eurobônus, uma ferramenta de empréstimo conjunto com o objetivo de viabilizar investimentos em larga escala na União Europeia. Em comentários feitos após o encontro informal de líderes europeus no Castelo de Alden Biesen, na Bélgica, nesta quinta-feira, Merz disse ainda que a Comissão Europeia, indicou que pretende implementar provisoriamente o acordo assinado com o Mercosul.
A posição de Merz contrasta com a defesa de um esquema conjunto de empréstimos feito pelo presidente francês Emmanuel Mácron.
O líder francês instou a Europa a lançar um plano para novos empréstimos comuns para impulsionar o investimento em setores estratégicos, apresentando-o como uma necessidade econômica para que o continente acompanhe os Estados Unidos e a China.
Como parte da agenda para impulsionar a competitividade da UE, Merz defendeu ainda mudanças sobre a forma de aplicação de investimentos com canalização de recursos para inovação, o que, segundo ele, não está ocorrendo no momento.
O chanceler disse ainda que a Europa deve enfrentar a realidade geopolítica com uma economia e indústrias robustas. Mas Merz disse que não há intenção de se criar novos mecanismos de protecionismo na União Europeia.
"Não tomamos nenhuma decisão formal, mas participamos de discussões importantes", disse ele.