Merz refuta apoio a eurobônus conjunto após encontro informal com líderes europeus

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, disse que não apoia a emissão de um eurobônus, uma ferramenta de empréstimo conjunto com o objetivo de viabilizar investimentos em larga escala na União Europeia. Em comentários feitos após o encontro informal de líderes europeus no Castelo de Alden Biesen, na Bélgica, nesta quinta-feira, Merz disse ainda que a Comissão Europeia, indicou que pretende implementar provisoriamente o acordo assinado com o Mercosul. A posição de Merz contrasta com a defesa de um esquema conjunto de empréstimos feito pelo presidente francês Emmanuel Mácron.

O líder francês instou a Europa a lançar um plano para novos empréstimos comuns para impulsionar o investimento em setores estratégicos, apresentando-o como uma necessidade econômica para que o continente acompanhe os Estados Unidos e a China.