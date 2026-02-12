Mercedes-Benz prevê margens moderadas em 2026, com impacto de tarifas e concorrência chinesa

A Mercedes-Benz prevê que a lucratividade de seu principal negócio de automóveis permaneça moderada neste ano, enquanto continua a lidar com custos de tarifas e forte concorrência na China. A montadora alemã de carros de luxo estima margem ajustada na divisão de automóveis entre 3% e 5% em 2026, abaixo dos 5,6% aguardados pelo consenso e dos 5% registrados em 2025.

A margem teria alcançado 6,1% em 2025 se não fosse o efeito das tarifas, que implicaram custos de cerca de 1 bilhão de euros.

"Vimos cautela em relação à China e às tarifas dos EUA para 2026, e parece que essas preocupações eram bem fundamentadas", disse Tom Narayan, analista do RBC Capital Markets, em nota a clientes. A receita do grupo no ano passado caiu 9,2%, e o lucro antes de juros e impostos (Ebit) recuou mais de 50%, ambos abaixo das expectativas de mercado. Apesar disso, a companhia projeta melhora significativa dos ganhos neste ano, apoiada no lançamento de novos modelos e em um esforço global para reforçar a competitividade.