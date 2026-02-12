Membro do Conselho do BCE vê pressão sobre o Fed como risco de alta da inflação global

O presidente do Bundesbank e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel, alertou que a crescente pressão política sobre bancos centrais, especialmente sobre o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), pode elevar a inflação global. Segundo ele, os dirigentes europeus estão observando os desdobramentos sobre o BC dos Estados Unidos e que, caso a pressão política tenha sucesso, poderá servir de modelo para outros países. De acordo com Nagel, "quanto mais independente for um banco central, menor será a inflação", destacando que a independência é condição essencial para a estabilidade de preços. Ele afirmou ainda que o aumento da competição geopolítica entre países pode intensificar a pressão para que autoridades monetárias priorizem objetivos fiscais em detrimento do combate à inflação. Se isso ocorrer, advertiu, "os níveis de inflação poderão aumentar em todo o mundo".

Nagel ressaltou que, embora a independência do Eurosistema esteja consagrada no direito primário da União Europeia, é necessário cautela. "Permaneceremos sempre vigilantes em relação à nossa própria independência", disse.

Ao tratar do ambiente macroeconômico, o dirigente afirmou que choques geopolíticos adversos elevam a volatilidade da inflação, como ocorreu após a invasão da Ucrânia pela Rússia, quando houve disparada dos preços de energia e interrupções nas cadeias de suprimento, resultando na maior onda inflacionária desde os anos 1970. Ele observou que o BCE revisou sua estratégia para lidar com dinâmicas mais voláteis, prevendo medidas "contundentes ou persistentes" diante de desvios relevantes da meta. Nagel acrescentou que vê como "crucial continuarmos a reduzir o tamanho de nosso balanço patrimonial", a fim de ampliar a margem de manobra para agir em cenários inesperados. Predominância de stablecoins em dólar ameaça soberania do euro

O presidente do Bundesbank alertou que a predominância de stablecoins denominadas em dólar representa um potencial risco para a área do euro. Segundo ele, atualmente as stablecoins atreladas à moeda europeia "não chegam sequer a 1%", enquanto a grande maioria é denominada na divisa norte-americana. Na avaliação de Nagel, se essa composição de mercado persistir, uma eventual substituição de moedas domésticas por stablecoins seria, na prática, equivalente a um processo de dolarização da economia. Nesse cenário, a eficácia da política monetária nacional poderia ser "severamente prejudicada", além de haver risco de enfraquecimento da soberania europeia. O dirigente reconheceu que as stablecoins têm crescido de forma relevante e já somam mais de US$ 300 bilhões em valor de mercado. Ele também apontou vantagens, como a possibilidade de transações programáveis e maior eficiência em pagamentos transfronteiriços.