Lucro líquido da Ambev soma R$ 4,5 bilhões no 4º trimestre, queda de 9,9% ante um ano

A Ambev registrou lucro líquido de R$ 4,5 bilhões no quarto trimestre de 2025, queda de 9,9% em relação a igual período do ano anterior. No acumulado de 2025, porém, a companhia fechou o ano com lucro de R$ 15,9 bilhões, alta de 7,7% ante 2024. A receita líquida somou R$ 24,8 bilhões entre outubro e dezembro, recuo de 8,2% na comparação anual. Segundo a companhia, o desempenho refletiu retração de volumes e pressão sobre margens, apesar do avanço da receita orgânica por hectolitro.

"Em 2025, a força das nossas marcas e a execução consistente da nossa estratégia impulsionaram o crescimento de um dígito médio do Ebitda ajustado, com expansão de margem, apesar de um ambiente dinâmico", afirmou o presidente da Ambev, Carlos Lisboa.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 8,8 bilhões no quarto trimestre, queda de 8% em relação ao mesmo intervalo de 2024. O Ebitda ajustado orgânico, por sua vez, cresceu 1,3% no período, mas a margem bruta e a margem Ebitda ajustada recuaram 230 e 110 pontos-base, respectivamente, principalmente em função do "timing" das operações de hedge relacionadas à exposição cambial. No trimestre, os volumes totais caíram 3,8%, prejudicados por fatores cíclicos que reduziram as ocasiões de consumo. Os volumes recuaram no Brasil (-3,7%), América Latina Sul (-4,9%), América Central e Caribe (-2,6%) e Canadá (-0,7%). Apesar da retração de volume, a receita líquida orgânica avançou 4,8%, impulsionada pelo crescimento de 8,7% da receita líquida por hectolitro (ROL/hl). A empresa atribuiu o resultado a um mix favorável, à premiumização e às iniciativas de gestão de receita.