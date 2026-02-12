Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iguatemi assina proposta vinculante para compra de fatia do Pátio Paulista por R$ 113,4 mi

Iguatemi assina proposta vinculante para compra de fatia do Pátio Paulista por R$ 113,4 mi

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Iguatemi informou nesta quinta-feira, 12, que, através da sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers, celebrou, junto ao BB Premium Malls Fundo de Investimento Imobiliário, uma proposta vinculante que estabelece as principais bases e condições para a compra de 4,5% de participação no Shopping Pátio Paulista.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que o preço total da aquisição é de R$ 113,400 milhões, com pagamento de 70% à vista na data do fechamento e 30% em duas parcelas iguais, anuais e consecutivas, corrigidas pela variação do CDI.

Como resultado, a Iguatemi passará a deter 15,95% de participação no Shopping Pátio Paulista.

A empresa lembra que a efetiva conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes usualmente aplicáveis a operações dessa natureza.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar