Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibovespa cai 1% e retorna à linha de 187 mil pontos, com realização de lucros

Ibovespa cai 1% e retorna à linha de 187 mil pontos, com realização de lucros

Entre a mínima e a máxima do dia, oscilou dos 186.959,07 até os 189.989,97 pontos, encerrando em baixa de 1,02%, aos 187.766,42 pontos, com giro a R$ 39,4 bilhões, ainda reforçado, neste quase fim de semana
Atualizado às Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após ter encostado nos 190 mil pontos no fechamento de quarta - e atingido o mesmo nível, inédito, durante a quarta-feira -, o Ibovespa fez uma pausa para corrigir excessos na sessão desta quinta-feira, 12, com os investidores aproveitando a cautela externa para realizar lucros. 

Entre a mínima e a máxima do dia, oscilou dos 186.959,07 até os 189.989,97 pontos, encerrando em baixa de 1,02%, aos 187.766,42 pontos, com giro a R$ 39,4 bilhões, ainda reforçado, neste quase fim de semana.

No mês, acumula ganho de 3,53%, com avanço de 2,63% no intervalo entre segunda e esta quinta. No ano, o índice sobe 16,53%.

Em Nova York, as perdas na sessão chegaram a 2,03%, no Nasdaq, que já cede cerca de 3,7% no mês com o escrutínio dos investidores sobre o Capex das empresas de tecnologia em IA, já comparados, em escala e em peso relativo, aos realizados no grande ciclo de expansão das ferrovias americanas, no século 19.

Com a aversão a risco e a rotação global de ativos, e alguma redução da exposição a ações listadas nos Estados Unidos, os rendimentos dos Treasuries cederam terreno. O dia foi negativo para o petróleo, em baixa de quase 3%, em Londres e Nova York.

Quem subiu e desceu na B3 nesta quinta-feira?

Na B3, entre as principais blue chips, exceção apenas para Banco do Brasil ON, em alta de 4,50% no fechamento.

A instituição - após o balanço trimestral, da noite de quarta, e da conferência sobre os resultados, nesta manhã - conseguiu se descolar da correção observada nas ações do setor financeiro, com perdas que chegaram a 4,88% em Santander Unit, na mínima do dia no encerramento assim como Bradesco PN (-1,44%). Principal papel do segmento, Itaú PN caiu 2,29%. 

Com os investidores à espera do balanço do quarto trimestre de 2025, a ser divulgado nesta quinta após o fechamento do mercado, Vale ON cedeu 0,95%. Na ponta negativa do Ibovespa, Raízen (-12,99%), Braskem (-11,27%), CSN (-9,56%) e Magazine Luiza (-8,56%).

No lado oposto, Assai (+5,09%) e Ambev (+4,76%), após os resultados do quarto trimestre da fabricante de bebidas, à frente de Banco do Brasil ON na sessão.

"A queda de mais de 10% nas ações da Braskem teve relação com a Petrobras ter confirmado que não pretende exercer seus direitos de compra ou de venda conjunta na negociação das ações da petroquímica, o que frustrou as expectativas de alguns investidores sobre o futuro da empresa", diz Luise Coutinho, head de produtos e alocação na HCI Advisors.

Petróleo

Com o petróleo em queda nesta quinta, Petrobras também figurou entre os destaques de baixa na sessão, na ON (-3,09%) e PN (-2,55%). "A Agência Internacional de Energia revisou estimativas e prevê que o mundo consumirá menos petróleo em 2026 do que o esperado anteriormente, o que fez o preço do barril cair no mercado internacional, impactando diretamente empresas brasileiras como Petrobras, Prio (-2,56%), PetroReconcavo (-3,36%, na mínima do dia no fechamento) e Brava (-3,09%)", aponta Luise.

"Lá fora, os mercados se ajustam ainda aos dados de emprego dos EUA mais fortes do que o esperado divulgados na quarta, e reagem a resultados corporativos negativos, de olho também no CPI (Índice de Preços ao Consumidor) dos Estados Unidos, a ser divulgado amanhã [sexta, 13]", diz Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar