Haddad se reúne com Lula no Planalto às 11 horas
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 12, às 11 horas, no Palácio do Planalto.
Esse é o único compromisso oficial de Haddad de hoje.
A pauta da reunião, que prevê a presença somente dos dois, não foi divulgada.
A pedido de Lula, Haddad deve seguir no ministério até o fim de fevereiro.
Na terça, 10, o ministro disse estar discutindo sobre as eleições com o mandatário, que deseja que ele se candidate ao governo de São Paulo para garantir o palanque eleitoral.