Haddad se reúne com Lula no Planalto às 11 horas

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 12, às 11 horas, no Palácio do Planalto.

Esse é o único compromisso oficial de Haddad de hoje.

A pauta da reunião, que prevê a presença somente dos dois, não foi divulgada.

A pedido de Lula, Haddad deve seguir no ministério até o fim de fevereiro.

Na terça, 10, o ministro disse estar discutindo sobre as eleições com o mandatário, que deseja que ele se candidate ao governo de São Paulo para garantir o palanque eleitoral.

