Governo prevê déficit de R$ 1,074 bi para estatais em 2026

Correios, por exemplo, tomou um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União de um consórcio de bancos / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O governo federal estima que as empresas estatais federais vão fechar 2026 com déficit primário de R$ 1,074 bilhão. A previsão indica cumprimento da meta do setor, de déficit de R$ 6,752 bilhões. A projeção foi divulgada nesta quinta-feira, 12, no primeiro decreto de programação orçamentária e financeira do ano. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O cumprimento da meta só vai ser possível porque estão excluídas do alvo despesas de até R$ 10 bilhões para empresas estatais que "possuam plano de reequilíbrio econômico-financeiro." Essa cláusula foi incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) por iniciativa do governo, devido à crise econômica que atinge os Correios.

No ano passado, a empresa tomou um empréstimo de R$ 12 bilhões com garantia da União de um consórcio de bancos. Só R$ 10 bilhões foram pagos até o fim de 2025. Segundo as estimativas do decreto, os Correios devem fechar 2026 com um déficit primário de R$ 8,261 bilhões. No ano passado, até setembro, a empresa tinha um prejuízo de mais de R$ 6 bilhões.