FMI: choques na Alemanha afetaram crescimento econômico, mas PIB deverá ser de 1,1% em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que a economia da Alemanha foi atingida por choques significativos nos últimos anos, com efeitos adversos "exacerbados" pelo fraco crescimento da produtividade subjacente. A organização, contudo, manteve as projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, em relatório divulgado nesta quinta-feira, 12, no âmbito da consulta do Artigo IV. O FMI espera que o crescimento alemão seja de 1,1% em 2026 e acelere a 1,5% em 2027, números inalterados na comparação do relatório de janeiro.

Segundo o documento, a atividade econômica será sustentada pela demanda interna, já que é esperado que o saldo da balança corrente da Alemanha diminua gradualmente ao longo do tempo, mas permaneça positivo. No médio prazo, porém, o FMI alerta que a Alemanha ainda enfrenta uma perspectiva de crescimento "persistentemente desafiadora", apesar do aumento do investimento público, que deve impulsionar a capacidade produtiva da economia no médio e longo prazo.