Ramo de informação e comunicação sobe 10,8% em contratações

Número de profissionais com carteira assinada no setor passou de e 436.362 em 2023 para 483.695 no ano passado / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

O setor de informação e comunicação, que inclui atividades como telecomunicações, rádio e televisão, teve um crescimento de 10,8% no número de contratações formais em dois anos, passando de 436,362 em 2023 para 483.695 em 2025. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados constam do Novo Caged e revelam ainda que, proporcionalmente, a região Norte foi a que mais avançou no período, tendo alta de 28,6%, passando de 15.683 em 2023 para 20.172 admissões com carteira assinada no ano passado.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO De acordo com o Ministério das Comunicações, o desempenho da região pode indicar o fortalecimento da infraestrutura de conectividade na região devido à chegada de redes e serviços de telecomunicações a áreas isoladas, por meio de programas como o Norte Conectado.

Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, “quando a infraestrutura de comunicação avança, ela não leva apenas sinal de internet ou de TV; ela leva desenvolvimento. Esses números mostram que o setor está aquecido, crescendo, gerando empregos e abrindo espaço para inovação em todas as regiões do país”, afirmou. Outras três regiões apresentaram altas. O Nordeste teve avanço de 14,8% no período, passando de 62.965 vínculos empregatícios formais no setor para 72.329 em um espaço de dois anos. Na sequência aparece a região Sul, com alta de 13%, indo de 82.229 em 2023 para 92.994 em 2025. O Sudeste, por sua vez, teve aumento de 11% nas contratações em informação e comunicação, indo de 225.436 para 250.254 em dois anos. Já o Centro-Oeste teve queda de 4,2% no número de contratações formais no período.