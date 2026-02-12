Dirigente cita incertezas e diz que BCE está no caminho certo para levar inflação à meta

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Irlanda, Gabriel Makhlouf, disse nesta quinta-feira, 12, que a inflação da União Europeia parece estar no caminho para atingir o objetivo do banco central, o que coloca a instituição monetária "em uma boa posição". Segundo ele, embora a inflação tenha alcançado níveis muito elevados diante das incertezas globais, ela já recuou substancialmente.

"Estamos no caminho certo para alcançar a meta de 2% de inflação no médio prazo", disse Makhlouf, em entrevista à rádio Shannonside, após citar o crescimento das incertezas geopolíticas e as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. "É muito difícil prever com precisão o que vai acontecer, mas estamos no caminho certo do jeito que as coisas estão agora.