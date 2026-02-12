Dirigente cita incertezas e diz que BCE está no caminho certo para levar inflação à meta
O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Irlanda, Gabriel Makhlouf, disse nesta quinta-feira, 12, que a inflação da União Europeia parece estar no caminho para atingir o objetivo do banco central, o que coloca a instituição monetária "em uma boa posição". Segundo ele, embora a inflação tenha alcançado níveis muito elevados diante das incertezas globais, ela já recuou substancialmente.
"Estamos no caminho certo para alcançar a meta de 2% de inflação no médio prazo", disse Makhlouf, em entrevista à rádio Shannonside, após citar o crescimento das incertezas geopolíticas e as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump. "É muito difícil prever com precisão o que vai acontecer, mas estamos no caminho certo do jeito que as coisas estão agora.
O dirigente também disse que a decisão de política monetária do BCE pode tomar rumos distintos, com a possibilidade de aumento ou redução das taxas de juros em meio ao aumento das incertezas globais. "Não descarto mais reduções, mas também não elimino a chance de elevação da taxa de juros", disse ele.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de outro mandato no banco central irlandês quando seu período terminar no final de 2026, Makhlouf desconversou e disse que está focado apenas nos próximos meses.