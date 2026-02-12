CVM convoca Reag e ex-diretor para apresentar defesa em caso de irregularidades em carteiras

O ex-diretor é Ramon Pessoa Dantas, responsável por administração de carteiras de valores mobiliários na época dos fatos.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) começou nesta quarta-feira, 11, a convocação da Reag e um ex-diretor para que apresentam suas defesa em processo sobre irregularidades na administração de carteiras de valores mobiliários.

A Reag Investimentos, gestora e plataforma de produtos financeiros, cresceu rapidamente ao longo da década de 2020 ao oferecer fundos de crédito privado e veículos voltados a ativos alternativos e direitos creditórios.

Com modelo de negócios baseado na originação própria de operações e na distribuição por parceiros do mercado financeiro, a Reag passou a se aproximar do Banco Master, de Daniel Vorcaro, instituição focada em crédito estruturado, FIDCs e captação por meio de CDBs. O relacionamento entre as duas empresas ocorre principalmente na estruturação e aquisição de ativos de crédito.

Então, diversos fundos e carteiras ligadas ao ecossistema da Reag investiram em operações originadas ou distribuídas pelo Banco Master. Esse elo financeiro colocou a gestora dentro do mesmo circuito de funding e distribuição do banco.