Credores externos da Raízen formam grupo para conduzir conversas sobre reestruturação da dívida

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Os detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bonds) pela produtora de açúcar e álcool Raízen contrataram a assessoria financeira Moelis para a formação de um grupo "ad hoc", que conduzirá eventuais conversas com a companhia sobre uma reestruturação de suas dívidas, segundo apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O escritório White & Case também foi contratado pelos detentores de bonds. A Raízen, por sua vez, já fechou com os escritórios Pinheiro Neto Advogados e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como assessores legais para buscar saídas para sua situação financeira.

Na média, os bonds da Raízen estão sendo negociados nesta quinta-feira, 12, a 30% do valor de face, ou seja, com um desconto de 70% em relação ao valor nominal. Até o fechamento do segundo trimestre do ano-safra 2025/2026, a dívida líquida da Raízen somava R$ 53,4 bilhões, dos quais cerca de R$ 27 bilhões em bonds com vencimentos entre 2027 e 2054.

Para tentar baixar esse endividamento, a Raízen - uma joint venture entre a Cosan e a Shell- tenta conseguir um aumento de capital estimado em US$ 1 bilhão a US$ 1,5 bilhão, além tentar vender ativos na Argentina, que podem render mais US$ 1,5 bilhão.

A viabilidade desse aporte, porém, está condicionada à entrada de um novo sócio no negócio, para além das duas controladoras. É um movimento considerado complexo. Procurada, a Raízen não concedeu entrevista por estar em período de silêncio por conta da divulgação de resultados na sexta-feira, 13.

Na segunda-feira, 9, a companhia confirmou que iniciou processo de contratação de assessores financeiros e legais para auxiliar na elaboração de um diagnóstico de opções estratégicas voltadas ao fortalecimento de sua posição de liquidez, à otimização de sua estrutura de capital e à sua interação com o mercado.

A Raízen investiu pesado nos últimos anos para se consolidar como líder global em transição energética, mas o momento se mostrou inadequado. A aposta na construção de fábricas de etanol de segunda geração (E2G), bem como aquisições como a da Biosev, que a consolidou como maior produtora mundial de açúcar e etanol, demandaram bilhões em capital.

Como boa parte dessa dívida foi contraída em um cenário de taxas de juros mais baixas, a manutenção da Selic (taxa básica de juros) em patamares elevados encareceu drasticamente o serviço da dívida, acabando com sua lucratividade.

A companhia apostou suas fichas no E2G como o grande diferencial tecnológico, sob a promessa de transformar bagaço de cana em combustível limpo e rentável, de olho na exportação principalmente para a Europa. Na prática, porém, o projeto enfrentou uma curva de aprendizado complexa, com desafios tecnológicos.

As poucas fábricas desse tipo construídas demoraram mais do que o esperado para atingir a capacidade plena de produção, e gargalos técnicos atrasaram o retorno sobre o investimento. O mercado catalogou a Raízen como uma empresa de "tecnologia verde" de alto crescimento, mas a execução operacional acabou não acompanhando as expectativas.

A empresa paralisou o plano de investir R$ 25 bilhões até 2030 na construção de diversas unidades, mas parte do aporte já havia sido realizado em quatro usinas, duas delas em operação.

O setor de açúcar e álcool é extremamente dependente do clima, e a Raízen não escapou ilesa. Períodos de seca severa, incluindo incêndios no segundo semestre de 2024, afetaram a moagem de cana-de-açúcar, reduzindo a eficiência das usinas.

A estratégia de retenção de estoques para venda futura, esperando preços melhores do açúcar e etanol, nem sempre se pagou. Com a queda recente nos preços dessas commodities, as margens de lucro evaporaram, gerando pressão adicional no fluxo de caixa imediato.

A larga oferta global de açúcar também tem pressionado os preços ao longo dos últimos meses. Dados divulgados recentemente mostram que a moagem de cana-de-açúcar nos nove primeiros meses da safra 2025/26 foi 9,2% menor do que no igual período do ciclo anterior. A produção total de açúcar e etanol, convertido em açúcar equivalente, recuou 10,4%.

Classificação de risco

Também na segunda-feira, a agência de classificação de risco Fitch rebaixou novamente a nota da Raízen e manteve a observação negativa, indicando que o papel pode ser rebaixado de novo. A S&P Global também rebaixou o rating da Raízen de BBB- para CCC+ e, assim como a Fitch, colocou a nota em observação negativa.

Esses rebaixamentos se somam ao realizado pela Moody's em 27 de novembro, o que a deixa com grau especulativo para as principais agências de avaliação de risco. Naquela oportunidade, a Moody's atribuiu rating de crédito corporativo familiar (CFR) Ba1 à Raízen e retirou os ratings de emissor de longo prazo Baa3 da Raízen S/A e da Raízen Energia.

A S&P entende que o engajamento de consultores financeiros, contratados pela companhia, indica a alta probabilidade de reestruturação, o que a casa considera como "calote". "A administração e os acionistas indicaram que novos planos seriam anunciados em curto prazo, mas a falta de atualizações concretas sugere que esses planos estão enfrentando desafios, enquanto a alavancagem permanece alta e a empresa continua experimentando queima de caixa", escreve a agência de classificação de risco.

O lado operacional da empresa, ainda na visão da S&P, parece de melhora improvável. A Raízen divulgou recentemente sua prévia operacional para os resultados do terceiro trimestre da temporada 2025/26 e indicou um desempenho mais fraco no negócio de açúcar e etanol (S&E).

Apesar disso, a S&P cita que a distribuição de combustíveis no Brasil mostra melhorias. "Isso deve resultar em um Ebitda (geração de caixa) mais baixo e uma alavancagem mais alta para o ano fiscal de 2026 do que previmos anteriormente, em cerca de R$ 11 bilhões e 5,0x a 5,5x, respectivamente", diz o comunicado.

O cenário para o ano fiscal de 2027 indica desempenho ainda mais fraco para o negócio de S&E.

Já a Fitch projeta alavancagem bruta da Raízen em torno de 5,4 vezes e alavancagem líquida de 5 vezes nos próximos dois anos. "Pelos cálculos da agência, a companhia tem R$ 10,5 bilhões de dívida vencendo nos próximos 18 meses. Se esta dívida for refinanciada com base nas taxas de mercado atuais, a flexibilidade financeira da Raízen se enfraquecerá ainda mais", diz a Fitch, que não espera pagamentos de dividendos nos próximos anos.

