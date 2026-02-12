Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará Credi terá juros zero em 2026 para novos contratos

Ceará Credi terá juros zero em 2026 para novos contratos; saiba mais

Ceará Credi e Dinheiro na Mão terão juros zero a partir deste mês, fevereiro de 2026, para quem pagar em dia, visando gerar renda e empregos
Os novos contratos firmados no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado (Ceará Credi) passarão a contar com juros zero.

O benefício vale para operações realizadas a partir de fevereiro de 2026 e será destinado a microempreendedores cearenses que mantiverem o pagamento das parcelas em dia.

Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a medida amplia a política já adotada em outro programa estadual.

"Já oferecemos juros zero no Dinheiro na Mão e agora também no Ceará Credi, o que reafirma o nosso compromisso em fomentar o empreendedorismo e a inclusão social de forma estratégica", destaca.

A iniciativa, de acordo com o Governo do Ceará, busca fortalecer a economia local ao incentivar pequenos negócios, estimulando a geração de renda, emprego e o desenvolvimento nos municípios.

Com a nova regra, os empreendedores adimplentes pagarão apenas o valor principal das parcelas.

"Os juros serão devolvidos na forma de bônus de adimplência para quem mantiver os pagamentos em dia", explica Silvana Maria Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

A política de juros zero passa a vigorar tanto para o Ceará Credi quanto para o Programa Dinheiro na Mão, realizado em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

