Ceará Credi terá juros zero em 2026 para novos contratos

Ceará Credi e Dinheiro na Mão terão juros zero a partir deste mês, fevereiro de 2026, para quem pagar em dia, visando gerar renda e empregos

Os novos contratos firmados no âmbito do Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado (Ceará Credi) passarão a contar com juros zero .

O benefício vale para operações realizadas a partir de fevereiro de 2026 e será destinado a microempreendedores cearenses que mantiverem o pagamento das parcelas em dia.

Segundo o governador Elmano de Freitas (PT), a medida amplia a política já adotada em outro programa estadual.

"Já oferecemos juros zero no Dinheiro na Mão e agora também no Ceará Credi, o que reafirma o nosso compromisso em fomentar o empreendedorismo e a inclusão social de forma estratégica", destaca.

A iniciativa, de acordo com o Governo do Ceará, busca fortalecer a economia local ao incentivar pequenos negócios, estimulando a geração de renda, emprego e o desenvolvimento nos municípios.