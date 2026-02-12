BTG Pactual conclui aquisição de 48% da plataforma digital meutudo

O BTG Pactual anunciou nesta quinta-feira, 12, a conclusão da transação para a aquisição de até 48% da meutudo, plataforma digital de crédito, ainda sujeita às aprovações regulatórias. Segundo o banco, a operação representa um passo relevante na ampliação da estratégia de varejo, por meio da integração de uma plataforma de crédito digital, escalável, competitiva e com histórico de eficiência.

Em nota à imprensa, o BTG informa que a meutudo, fundada em 2019 pelos empreendedores Márcio Feitoza, Marcelo Feitoza e Felipe Oquendo, se diferencia por oferecer crédito com taxas competitivas, análise de risco robusta e uma jornada 100% digital, simples e intuitiva. "A plataforma é integralmente proprietária, sem uso de intermediários, sustentada por tecnologia própria e modelos sofisticados de decisão", afirma.