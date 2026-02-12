Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bombardier aumenta lucro com mais entregas de aeronaves, mas frustra expectativas de receita

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Bombardier registrou lucro líquido de US$ 653 milhões no quarto trimestre de 2025, ante US$ 124 milhões em igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12. O lucro ajustado por ação alcançou US$ 4,80, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, que projetavam US$ 4,62.

A receita avançou 19% no trimestre, para US$ 3,69 bilhões, ante US$ 3,11 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo das expectativas de analistas, que apontavam receita de US$ 4,77 bilhões.

O Ebit ajustado cresceu para US$ 486 milhões, com margem de 13,2%, ante US$ 356 milhões e margem de 11,5% no quarto trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre foi de US$ 1,388 bilhão no período, acima dos US$ 814 milhões de um ano antes. As entregas de aeronaves aumentaram para 64 unidades, de 57 anteriormente.

A empresa destacou ainda expansão de margens e forte geração de caixa no trimestre, além de manter perspectiva de crescimento para 2026, com receita acima de US$ 10 bilhões e Ebitda ajustado superior a US$ 1,625 bilhão.

A Bombardier encerrou 2025 com carteira de pedidos de US$ 17,5 bilhões, alta de 22% ante os US$ 14,4 bilhões de 2024, reforçando a visibilidade de receitas para os próximos trimestres, segundo apresentação da companhia.

