Bombardier aumenta lucro com mais entregas de aeronaves, mas frustra expectativas de receita
A Bombardier registrou lucro líquido de US$ 653 milhões no quarto trimestre de 2025, ante US$ 124 milhões em igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12. O lucro ajustado por ação alcançou US$ 4,80, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, que projetavam US$ 4,62.
A receita avançou 19% no trimestre, para US$ 3,69 bilhões, ante US$ 3,11 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo das expectativas de analistas, que apontavam receita de US$ 4,77 bilhões.
O Ebit ajustado cresceu para US$ 486 milhões, com margem de 13,2%, ante US$ 356 milhões e margem de 11,5% no quarto trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre foi de US$ 1,388 bilhão no período, acima dos US$ 814 milhões de um ano antes. As entregas de aeronaves aumentaram para 64 unidades, de 57 anteriormente.
A empresa destacou ainda expansão de margens e forte geração de caixa no trimestre, além de manter perspectiva de crescimento para 2026, com receita acima de US$ 10 bilhões e Ebitda ajustado superior a US$ 1,625 bilhão.
A Bombardier encerrou 2025 com carteira de pedidos de US$ 17,5 bilhões, alta de 22% ante os US$ 14,4 bilhões de 2024, reforçando a visibilidade de receitas para os próximos trimestres, segundo apresentação da companhia.