Bombardier aumenta lucro com mais entregas de aeronaves, mas frustra expectativas de receita

A Bombardier registrou lucro líquido de US$ 653 milhões no quarto trimestre de 2025, ante US$ 124 milhões em igual período de 2024, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 12. O lucro ajustado por ação alcançou US$ 4,80, acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, que projetavam US$ 4,62.

A receita avançou 19% no trimestre, para US$ 3,69 bilhões, ante US$ 3,11 bilhões um ano antes, mas ficou abaixo das expectativas de analistas, que apontavam receita de US$ 4,77 bilhões.