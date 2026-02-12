Bolsas de NY fecham em baixa pressionadas por temores por IA e com expectativa por CPI

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quinta-feira, 12, com renovadas pressões causadas pelos desdobramentos da inteligência artificial (IA), o que impactou especialmente ações ligadas à tecnologia. A temporada de balanços seguiu no foco. Investidores operaram ainda com expectativa pela divulgação de sexta do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano em janeiro, que poderá dar indicações sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed).

O Dow Jones recuou 1,34%, aos 49.451,98 pontos. Já o S&P 500 caiu 1,57% aos 6.832,76 pontos e o Nasdaq cedeu 2,05%, aos 22.597,15 pontos.

A Cisco foi uma destaque entre as ações em queda, recuando 12,32% após publicação de resultados que mostraram que o forte crescimento do segmento de hardware, a maior participação em serviços de nuvem e o aumento de 400% em relação ao ano anterior nos preços da memória estão pressionando as margens brutas para baixo, de acordo com o Bank of America. Ações do setor imobiliário despencaram, prosseguindo movimento de queda de ontem. Segundo a analista-sênior do Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, as companhias "entraram na onda do pânico, apesar de nenhuma notícia importante ter desencadeado a queda - apenas alguns analistas alertando que a IA poderia impactar negativamente o emprego e, eventualmente, a demanda por imóveis comerciais". CBRE recuou 8,84% e Jones Lang LaSalle caía 7,62% recuaram. As ações do setor bancário também tiveram quedas, com Morgan Stanley cedendo 4,88%, enquanto o Citi recuou 5,32%, o JPMorgan 2,66%, o Goldman Sachs 4,25% e o Bank of America 2,51%.