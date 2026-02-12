Bolsas da Ásia: Tóquio interrompe rali pós-eleitoral, mas Seul renova máxima histórica

São Paulo, 12/02/2026 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com a do Tóquio interrompendo o recente rali pós-eleitoral e a de Seul avançando a novo patamar inédito.

Na volta de um feriado no Japão, o índice Nikkei encerrou os negócios em Tóquio em baixa marginal de 0,02%, a 57.639,84 pontos, depois de renovar máximas históricas nos primeiros pregões da semana em reação a ampla vitória da primeira-ministra Sanae Takaichi nas eleições legislativas do último domingo.

Por outro lado, o sul-coreano Kospi saltou 3,13% em Seul, ao nível recorde de 5.522,27 pontos, impulsionado por ações ligadas à tecnologia.

Na China continental, o Xangai Composto teve ligeiro ganho de 0,05%, a 4.134,02 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,51%, a 2.708,93 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng recuou 0,86%, a 27.032,54 pontos, sob o peso de papéis de tecnologia. Já em Taiwan, o mercado não operou em antecipação ao feriado de ano-novo lunar.