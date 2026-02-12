Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Banco do Brasil terá sala VIP própria em Guarulhos a partir de maio

Banco do Brasil terá sala VIP própria em Guarulhos a partir de maio

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco do Brasil terá uma sala VIP própria no aeroporto de Guarulhos, disse o vice-presidente financeiro do BB, Geovanne Tobias, a jornalistas nesta quinta-feira, 12. O espaço deve ser inaugurado em maio. O banco também terá uma sala no aeroporto de Brasília e avalia outros terminais pelo Brasil, segundo o executivo.

Em Guarulhos, aeroporto que tem sido disputado por vários bancos com salas VIPs próprias, o BB terá a sua no terminal 3, destinado a embarques internacionais.

As salas fazem parte da estratégia do BB para crescer na pessoa física.

Em Guarulhos, Bradesco, Nubank, C6, Safra e BTG, entre outros, criaram espaços próprios destinados a seus clientes de maior renda e mais fiéis.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar