Banco do Brasil terá sala VIP própria em Guarulhos a partir de maio

O Banco do Brasil terá uma sala VIP própria no aeroporto de Guarulhos, disse o vice-presidente financeiro do BB, Geovanne Tobias, a jornalistas nesta quinta-feira, 12. O espaço deve ser inaugurado em maio. O banco também terá uma sala no aeroporto de Brasília e avalia outros terminais pelo Brasil, segundo o executivo.

Em Guarulhos, aeroporto que tem sido disputado por vários bancos com salas VIPs próprias, o BB terá a sua no terminal 3, destinado a embarques internacionais.