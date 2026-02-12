Aversão a risco em NY faz dólar voltar a R$ 5,20, após mínima desde maio 2024

Após tocar R$ 5,15, menor nível desde maio de 2024 pela manhã, ainda com a rotação global de carteiras e o carry trade atrativo, o dólar inverteu o sinal e passou a subir na segunda etapa do pregão. O movimento ocorreu na esteira de aversão a risco, com índices de Wall Street e Ibovespa em queda, apreciação da divisa americana ante pares fortes e emergentes, e rali dos Treasuries. Também não houve força das commodities, com destaque para o petróleo cedendo quase 3%. No segmento à vista, o dólar fechou em alta de 0,25%, a R$ 5,2004, em correção vista como "natural" por operadores. Isso porque a divisa americana ainda acumula queda de 0,38% na semana, 0,90% no mês e de 5,26% no ano ante o real. Já o contrato futuro para março avançava 0,62%, a R$ 5,230 por volta das 18h, em sintonia com o índice DXY - que mede a divisa americana contra seis moedas fortes - subindo 0,07%.

Em meio a expectativas para a leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos na sexta, que deve ajudar a redirecionar as avaliações sobre a trajetória de juros do Federal Reserve (Fed), os índices americanos aprofundaram queda por volta das 13 horas. A deterioração no sentimento respingou também no petróleo e em commodities metálicas.