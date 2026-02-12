Anthropic finaliza financiamento de US$ 30 bi e empresa fica avaliada em US$ 380 bi

A Anthropic agora está avaliada em US$ 380 bilhões após a empresa de inteligência artificial levantar US$ 30 bilhões em financiamento da Série G. A rodada foi liderada por GIC e Coatue, juntamente com D.E. Shaw Ventures, Dragoneer, Founders Fund, ICONIQ e MGX.

O financiamento impulsionará a pesquisa, o desenvolvimento de produtos e as expansões de infraestrutura, disse a empresa por trás dos modelos Claude AI nesta quinta-feira, 12.

A rodada inclui uma parte dos US$ 15 bilhões que a Microsoft e a Nvidia se comprometeram a investir na Anthropic em novembro. "Este financiamento reflete a incrível demanda que estamos vendo desses clientes, e usaremos este investimento para continuar construindo os produtos e modelos de nível empresarial dos quais eles passaram a depender", disse o diretor financeiro Krishna Rao. Fundada em 2021, a receita da Anthropic disparou nos últimos anos. O número de clientes gastando mais de US$ 100.000 no Claude cresceu sete vezes no ano passado.